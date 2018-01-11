توقيف قاتل طليقته في الرميلة

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي: منذ حوالي الأسبوع، توارت عن الأنظار المغدورة ظريفة زيدان من مدينة صيدا في ظروفٍ غامضة، وهي من مواليد عام 1995 فلسطينية الجنسيّة. بنتيجة المتابعة والإستقصاءات الحثيثة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من توقيف طليق المفقودة للاشتباه به […] أقراء المزيد من المصدر