حاصباني وزعيتر عرضا ملف المبيدات الزراعية واتفاق على تشكيل لجنة خبراء للمتابعة واجراءات فورية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ووزير الزراعة غازي زعيتر إجتماع عمل للبحث في ملف المبيدات الزراعية في وزارة الصحة في بئر حسن، إنطلاقا من الحرص على سلامة الغذاء والمواطن. وتم الاتفاق على: ” – تشكيل لجنة علمية مستقلة من خبراء محليين ودوليين من الجامعات اللبنانية والمنظمات المتخصصة لتدرس مدى سلامة الادوية […] أقراء المزيد من المصدر