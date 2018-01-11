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رئيس الكتائب عرض وسفير استراليا موضوع الانتخابات والتقى مجلس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل

Posted by on January 11, 2018 0 Comment

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي السفير الأسترالي في لبنان غلين مايلز، في حضور منسق مكتب العلاقات الخارجية مروان عبد الله. وجرى في خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحزب، “البحث في الوضع الراهن، لاسيما موضوع الانتخابات النيابية المقبلة. وكان التشديد على ضرورة أن تجري في جو […] أقراء المزيد من المصدر

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