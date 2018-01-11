رئيس الكتائب عرض وسفير استراليا موضوع الانتخابات والتقى مجلس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي السفير الأسترالي في لبنان غلين مايلز، في حضور منسق مكتب العلاقات الخارجية مروان عبد الله. وجرى في خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحزب، “البحث في الوضع الراهن، لاسيما موضوع الانتخابات النيابية المقبلة. وكان التشديد على ضرورة أن تجري في جو […] أقراء المزيد من المصدر