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سهرة أسرية في منزل سيرين عبد النور بحضور نجوى كرم

Posted by on January 11, 2018 0 Comment
سهرة أسرية في منزل سيرين عبد النور بحضور نجوى كرم

كشفت مصادر مطّلعة، أنّ سهرة أسرية من الطراز الأول حصلت في عطلة الأسبوع الماضي في منزل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بحضور الفنانة اللبنانية نجوى كرم، و الإعلامية منى صليبا، وزميلتها جمانة بوعيد، إلى جانب رجل الأعمال اللبناني – الأميركي فيليب زيادة، الذي تم التداول باسمه في حياة كرم الخاصة، دون أن توضح هي تلك الناحية التي بدت غامضة نوعاً ما، مع العلم أنها كشفت في برنامج ” مجموعة إنسان “، عن قصة حب تعيشها و اقترابها من الزواج في المرحلة المقبلة .

وبيّنت المصادر أنّ، زوج سيرين عبد النور فريد رحمة، نشر صور الجلسة في منزله على موقع ” انستغرام “، لكن نجوى تمنت عليه أن يلغي صورة فيليب زيادة “الزوج الافتراضي”، في المستقبل، حرصاً على عدم تدخل الإعلام في حياتها الخاصة، و بالفعل لوحظ أن الصور قد أزيلت، وبقيت الأخرى التي تلقي الضوء أيضا على الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية منى صليبا في منزل سيرين عبد النور .

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