محبو إلفيس في أستراليا يحتفلون بذكرى ولادته

احتشد مئات المعجبين بإلفيس بريسلي الخميس في محطة سيدني المركزية على أنغام أغانيه بانتظار قطار “بلو سويد إكسبرس” الذي سينقلهم إلى مهرجان مخصص لملك الروك اند رول، احتفاء بذكرى ولادته.

وكل سنة، يقصد محبو المغني الذي توفي سنة 1977 مدينة باركس الصغيرة، على بعد 300 كيلومتر غربا، للمشاركة في مهرجان يمتد على خمسة أيام وهم يرتدون أزياء براقة وفاقعة الألوان،وقالت جولي ميلي التي وضعت شعرا مستعارا برتقالي اللون “إنه أيقونة بالفعل لم يفقد شيئا من سحره … وأظن في الواقع أنه أكثر شهرة بعد. فالكل يريد أن يستقل قطار “إلفيس إكسبرس”.

وبانتظار انطلاق القطار في رحلة مدتها سبع ساعات، احتشد المعجبون بملك الروك اند رول المولود قبل 83 عاما في منصة وضعت في المحطة وهم ينشدون أغانيه،وهذه هي النسخة السادسة والعشرون من المهرجان الذي يستقطب كل سنة آلاف المشاركين.

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