آسر ياسين ضيف برنامج “تعشب شاي” الجمعة

تستضيف الفنانة غادة عادل، الفنان آسر ياسين في حلقة جديدة من برنامج “تعشب شاي” الذي تقدمه على قناة dmc وتنتجه شركة “ليوميديا”، حيث تذاع الحلقة مساء غدًا الجمعة، بعد تغيير موعد البرنامج الذي كان يذاع مساء الإثنين. وتدور الحلقة عن موضوع صراع الأجيال، حيث ستتناقش غادة عادل مع آسر ياسين حول فكرة وجود فجوة بين الأجيال والسبب في هذه المشكلة، كما تتحدث معه عن فترة مراهقته بكل تفاصيلها، حيث يوضح آسر ياسين للجمهور طبيعته في تلك الفترة والمشاكل التي تسبب فيها والموضة التي كان يتبعها وهوياته في تلك الفترة وغيرها من التفاصيل، بالإضافة لحديثه عن أطفاله وعلاقته بهم. وفي فقرة أخرى من البرنامج تستضيف غادة عادل لاعبة الكاراتية شهد عمرو صاحبة الـ21 والحاصلة على بطولة العالم في الكاراتيه، حيث تتحدث شهد عن لعبة الكاراتيه وسبب اختيارها لها وقواعدها وقوانينها، كما تتحدث عن أحلامها وتطلعاتها في هذه اللعبة.

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