أحمد مدحت ينتهي من تصوير الجزء الأول في”أنا شهيرة أنا الخائن “

انتهى المخرج أحمد مدحت من تصوير الجزء الاول والحكاية الاولى ومن مسلسل أنا شهيرة..أنا الخائن للنجمة ياسمين رئيس والمأخوذة عن رواية الكاتبة نور عبد المجيد.

أنا شهيرة.. أنا الخائن رواية من جزئين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبد المجيد، وقد صدرت عن الدار المصرية اللبنانية على كتابين في عام 2013، تحكي الكاتبة من خلالها على لسان بطلي القصة شهيرة ورؤوف حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل بالكتابين، ويقدم الكتاب الأول القصة كما عاشتها شهيرة، ويقدم الثاني وجهة نظر رؤوف الطرف الآخر في العلاقة، وتتخذ من الخيانة الزوجية والانتقام بطلاً رئيسياً في الحكاية.

الحكاية الأولى أنا شهيرة تدور أحداثها حول شهيرة الشابة المكافحة التي تعمل صيدلانية، وتمر بعدة صدمات في طفولتها إلا أن كل هذا ينتهي بوقوعها في الحب الذي يُكلل بالزواج، ومن خلال عين شهيرة نرى منظورها للعلاقة الزوجية، وكيف يمكن أن تتحول قصة حب إلى درس لن تنساه!

المسلسل يتولى إخراجه أحمد مدحت ، وكتبت السيناريو والحوار نور عبد المجيد مؤلفة الثنائية، وهو من إنتاج هاني أسامة (The Producers) ومحمد حفظي (فيلم كلينك)،وقام بتأليف الموسيقى تامر كروان.

الحكاية الأولى من أنا شهيرة.. أنا الخائن من بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، محمد العمروسي، مع النجوم القديرين خالد زكي، أحمد فؤاد سليم،مها أبو عوف وحنان سليمان

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