أصالة توجِّه رسالة مؤثرة لابنتها بعد أن نالت شهادة الماجستير

وجّهت الفنانة السورية ​أصالة​ رسالة مؤثرة لابنتها شام الذهبي لمناسبة مناقشتها لرسالة الماجستير، وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لها مع ابنتها وعلّقت عليها بالتالي: “هذا يوم من أيّام أنا راهنت عليه، بل هو أجمل وأسمى ممّا أنا حلمت، ابنتي الرائعة انتشلت أحزاني اليوم وببحر السعادة رمتني، شعور أعجز عن وصفه وأنا أراها تناقش رسالة الماجستير بالكيمياء بكلّ ذكاء وجرأة وتهذيب بالغ، ويقول لها الدكتور الَّذِي يشرف على رسالتها بأنّ رسالتها ستُرشّح لجائزة تهبها جامعتها الأميركيّة، لم تنس أن تشكر الجميع وخصّتني مع جزيل الامتنان، تمنّيت حينها أنّ أوقف الزمن وأفدي بالدقيقة عمري، يا لها المحبّة وياله الصَّبر ، ويالها الحياة وياله العدْلُ ، أنحني في صلاتي وأسجد شاكرة وأرجّحُ أنَّني لن أحزن بعد اليوم، وأرجو الله أنّ يعينني على ذلك، ابنتي الأعلى درجة بعلمها ووعيها وحضورها قدّ كرّمتني بجائزة لم أرجو غيرها سنين عمر (شام)، وهي الشام ووطني وأهلي، وهي روحي وطفلتي وأُمّي ، شكراً حبيبتي، شكراً ياروحي وعمّري، ونحمد سَوِيًّا إلهنا الَّذِي أنصفنا”.

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