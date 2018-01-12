المُطربة أصالة تهنى سميرة سعيد بعيد ميلادها

هنأت المُطربة السورية أصالة، “الديفا” سميرة سعيد بعيد ميلادها، الذي وافق يوم أمس 10 يناير/كانون الثاني، موجهة إليها رسالة حب، وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع تبادل الصور “إنستغرام”، “دائماً أنت المتجدِّدة الأولى والطيّبة الأولى واللطيفة الموهوبة الحبيبة الأولى، كلّ عام ونحن منك نتعلّم ، سميرتنا ومنقذة إنكساراتنا ويأسنا، أنت الفرح والطفولة الدائمة والشباب الَّذِي يعجز أن يفارق ملامحك وروحك، كلّ عام وأنتي الصديقة الّتي اجتمع عندها واتّفق كلّ من اختلفوا فيما بينهم”.
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