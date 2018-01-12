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ريكي مارتن يعلن زواجه رسميًا من خطيبه السوري جوان يوسف

Posted by on January 12, 2018 0 Comment
ريكي مارتن يعلن زواجه رسميًا من خطيبه السوري جوان يوسف

أعلن النجم العالمي ريكي مارتن رسمياً زواجه من خطيبه السوري الأصل جوان يوسف في تصريحات خاصة لموقع EOnline العالمي. وكشف ريكي مارتن أنه تزوّج من جوان يوسف ويستعدان خلال الأسابيع القليلة المقبلة للاحتفال بزفافهما بمشاركة أصدقائهما المقربين وقال: “أنا متزوج الآن ونستعد للاحتفال بذلك خلال الشهرين المقبلين، سأعلمكم بالتفاصيل قريباً”.

هذا وأضاف ريكي مارتن البالغ من العمر 46 عاماً، أنه وحبيبه تبادلا قسم الزواج ووقّعا على كل الأوراق الرسمية اللازمة. ويًعلن أن ريكي مارتن وجوان يوسف أعلنا خطبتهما أواخر العام الماضي، ولديهما توأم بالتبني هما ماتيو وفالنتينو ولدا عبر استئجار رحم أم بديلة”.

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