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شذى حسون تطلق كليب “هلا بحسك” بعد طول انتظار

Posted by on January 12, 2018 0 Comment
شذى حسون تطلق كليب هلا بحسك بعد طول انتظار

أطلقت الفنانة العراقية ​شذى حسون​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة “هلا بحسك” وهو من إنتاج وزارة الداخلية العراقية، وذلك بعد طول انتظار، وبالتزامن مع عيد الشرطة العراقية والانتصار الكبير على تنظيم “داعش” المتطرف، و”هلا بحسك”، من كلمات الشاعر رامي العبودي، ألحان سيف عامر وتوزيع لؤي عامر، وتم تصويره على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وسام حميد. وتلاقي الأغنية الجديدة رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصد نسب مشاهدة كبيرة. ويذكر أن الفنانة شذى حسون تطل بالكليب وهي ترتدي ملابس الشرطة العراقية.

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