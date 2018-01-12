طرد ميريام كلينيك وسحبها من استديو “العين بالعين” بواسطة عناصر الأمن

بثت قناة الجديد اللبنانية إعلان الحلقة الجديدة من برنامج “العين بالعين” الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة، والذي كان قد أثار الجدل الأسبوع الماضي بشأن حقيقة انسحاب الفنانة ميريام كلينك أو طردها. ويظهر الإعلان لحظة دخول عناصر الأمن إلى الاستديو حيث صرخ أحدهم “اطلعي بره”، فيما قام أحدهم بسحبها من يدها ثم مرافقتها إلى الخارج.

ويذكر أنه قد ظهر في الأسبوع الماضي انفعال طوني خليفة على الهواء مباشرة على مرافق كلينك، والذي كان موجودا في الكواليس بسبب تدخله ومحاولته إسكات أحد الضيوف. وقد قامت كلينك بعد الحلقة بشن هجوم على البرنامج ومقدمه قائلة في تعليق لها على “تويتر” إن “البرنامج الفاشل والقضية فاشلة والضيوف فاشلين”. ونشرت بياناً في حسابها عبر “فيسبوك” ثم حذفته. كذلك نشرت مقطع فيديو في حسابها عبر “انستغرام” قالت فيه إنّها لن تجري أي مقابلة تلفزيونية، معتبرة أنّ كلّ الشاشات اللبنانية تهمها نسبة المشاهدة، لكنّها عادت وحذفت الفيديو.

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