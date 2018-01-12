فيلم “أبراهام” يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الشعوب في إيطاليا

فاز الفيلم القصير أبراهام للمخرج والمؤلف علي كريم عبيد بـجائزة لجنة التحكيم الخاصة بعد أن نافس في مهرجان الشعوب والأديان في إيطاليا، ويصور الفيلم حياة عائلة مسيحية أُجبرت على دفع جزية فرضها تنظيم داعش على المواطنين غير المسلمين. تبدأ العائلة في مواجهة خوف كبير لحماية مستقبل ابنتهم الوحيدة، ومع ذلك فإن حلهم الأنسب قد ينتهي بعواقب مأساوية أكثر من المتوقع.

والفيلم سيناريو وإخراج المخرج العراقي علي كريم عبيد، ويقوم ببطولته سارة الدبوخ، محمد زواوي، باسل العلي، علي كريم، فيصل داسر، وولف ليبان، وتتعاون في إنتاجه بلدان العراق، إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، ومن إنتاج شركة “Baburka Production”، وتتولي شركة “MAD Solutions” مسؤولية توزيعه في العالم، وكان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016، كما شارك الفيلم مسبقاً في مهرجان أودنسه السينمائي الدولي ومهرجان سيول إكسرتيم الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان قبرص السينمائي الدولي ومهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد ومهرجان سان فرانسيسكو للفيلم العربي بالولايات المتحدة الأميركية ومهرجان الخرطوم السينمائي الدولي بالسودان ومهرجان السليمانية السينمائي الدولي بالعراق ومهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا ومهرجان بيست ميني السينمائي.

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