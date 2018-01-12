مجلة لوبوان تكرم المطربة الفرنسية الراحلة فرانس جال

كرمت مجلة لوبوان الفرنسية الأسبوعية المطربة الفرنسية الشهيرة فرانس جال التى وافتها المنية مؤخرا عن عمر يناهز السبعين عاما ، وافردت لها عدة صفحات تتناول فيها مشوار حياتها الفنى والدور الذى لعبته فى الأغنية العاطفية الفرنسية وعلاقاتها العاطفية مع العديد من زملائها المطربين الفرنسيين .

وكانت أول علاقاتها العاطفية مع المطرب الفرنسى الراحل الشهير كلود فرانسوا فى 1967 والذى وصفها بالغيورة عليه وغنى لها العديد من الأغانى حتى انتهت علاقتهما فى 1968 وذلك بعد حصولها على جائزة / اوروفيزيون / وعندما بكت أمام جمهورها على جائزة اوروفيزيون فى إيطاليا كانوا يعتقدون أنها تبكى من فرحتها لحصولها على الجائزة، وهي في شبابها حيث كانت تبلغ الثامنة عشر من عمرها وكانت هذه أول قصة حبها عاشتها .

ثم تعرفت المطربة الراحلة على المطرب الراحل سرج جانسبورج والذى كتب لها خمسة عشر اغنية ، وكان يطلق عليها دمية الشمع ودمية الصوت وظلت طوال عام 1966 تغنى كلمات أغانيه حتى قطع علاقتهما العاطفية ، وفى 1975 تعرفت على المطرب جوليان كليرك وظلت فترة معه ثم انفصلت عنه ، وارتبطت بالمطرب ميشل برجيه الذى وجدها ملهمته الجديدة وقد قدم الثنائى برجيه – جال العديد من الأغانى الناجحة.

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