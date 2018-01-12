مريم حسن تنتهي من تصوير حكاية “جدول الضرب” في” نصيبي وقسمتك”

انتهت الفنانة مريم حسين من تصوير جميع مشاهدها ضمن السياق الدرامي بالجزء الثانى من مسلسل “نصيبى وقسمتك” حيث تقوم مريم بتقديم بطولة الحكاية السابعة من العمل والتي تحمل اسم “جدول الضرب” وشاركها البطولة أحمد مجدي وهالة فاخر وأميرة الشريف وإخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين، وذلك قبل انطلاق عرضها على شاشة OSN المشفرة يوم الأحد المقبل وتستمر طوال الأسبوع.

وانتهى صناع المسلسل من أول 6 حكايات والتي تم عرضها أيضاً على شاشة حيث تعرض كل حكاية على 5 حلقات، الأولى بعنوان “حبيبة أمها” بطولة درة وإخراج مصطفى فكري، والثانية “بحبك باستمرار” بطولة نجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وإخراج أحمد صالح، والثالثة بعنوان “اهدى يا مدام” بطولة ريم مصطفى وعمر السعيد وإخراج رامي رزق الله.

أما الرابعة بعنوان “أحمد يا عمر” بطولة بسمة وشريف رمزي، والخامسة بعنوان “604” بطولة حنان مطاوع وفاطمة ناصر وإخراج أكرم فريد، والسادسة بعنوان “نظرة فابتسامة” بطولة شيري عادل وأحمد العوضي، ومن المقرر بدء تصوير الحكاية الثامنة قبل الأخيرة هذا الأسبوع وجاري التعاقد مع بطلتها.

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