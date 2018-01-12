مصطفى فهمي يرقص على أغنية “وحكايتك إيه” لعمرو دياب

نشرت الإعلامية فاتن موسى، الجمعة، مقطع فيديو قصيرا، ظهر من خلاله زوجها الفنان مصطفى فهمي وهو يرقص على أغنية “وحكايتك إيه” للهضبة عمرو دياب، وتفاعل الجمهور مع المقطع بشكل كبير، عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستغرام”، مؤكدين على مدى حبهم وإعجابهم بمحافظة “مصطفى” على شبابه ورشاقته.

وشارك مصطفى فهمي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “حلاوة الدنيا” مع النجوم هند صبري، وظافر العابدين، وحنان مطاوع، وأنوشكا، وهاني عادل، ورجاء الجداوي، وإخراج حسين المنباوى.

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