الخبيرة منى أحمد تكشف نسب الغيرة في كل الأبراج

كشفت خبيرة الأبراج منى أحمد عن نسب الغيرة في كل الأبراج، والتي تتمثل في الأتي :

العقرب والغيرة المستحيلة 100%:

أكثر الأبراج غيرة دون منازع الغيرة عندهم مخيفة وذلك لكثرة الأفكار التي تأتي في رأسهم وشدة الحب، التي يتمتعون بها والعمق عندما يخوضون أي علاقة .

الأسد وكبرياء السيطرة 90%:

لايستطيعون أن يتحملوا الاقتراب من أحبتهم فهم كالأشياء التي يملكونها ويقدسونها بحيث يمنع اي شخص من الوصول لهم وهذا نوع من الحماية للشريك في رأيهم ..

الحمل والغيرة الشاملة 85%

قد يغارون على أي شخص وهذا في طبيعتهم حيث يغضبون عندما يقترب أحد من شخص يعنيهم قد يكون صديق أو حبيب أو أي أحد يعجبون به فهذا احساس بداخلهم ..

السرطان ودراما الغيرة 80%:

يشعر مواليد هذا البرج بغيرة كبيرة جدا تتجاوز المعقول وهذا نوع من الحب الشديد وتزداد الغيرة، تبعا لدرجة الحالة التي يريدون ان يعيشوا فيها وتكون مؤذية لهم لشدة التفكير ..

الثور وغيرة التملك 75%

مواليد الثور يحبون التملك في الحب وهذا مايجعل الحبيب ملكية خاصة ومن الطبيعي لايحق لأحد أن يقترب منه أو أن يخالطه وهذا مايزيد الغيرة عندهم ..

الحوت والغيرة المخبأة 70%

عندما يغار مواليد الحوت لايشعرون الشريك بذلك ولكن يحترقون بصمت ويحاولون ان لايعترفوا بذلك وينتظرون من الشريك أن يفهم ذلك ولايعيد الأفعال التي تجعلهم يغارون ..

الميزان والغيرة المعتدلة 65%

يحاول مواليد الميزان عدم الغيرة ويفكرون بصمت بطريقة تجعل الشريك أقرب اليهم وكيف يبتعد عن الآخرين وقد يصارحون الشريك باحاسيسهم ليجدو الحل ..

العذراء والغيرة المرتبكة 60%

يغار العذرائيون من أجل النجاح ولكن في الحب يبحثون عن أسباب واقعية ليغاروا والا لايكترثون كثيرا إلا اذا شعروا بعدم ثقة بالنفس عندها تزداد غيرتهم ..

القوس والغيرة المجنونة 55%:

يغار القوس بشدة عندما يريد أن يصنع من الغيرة موقفا ليلوم به الشريك وليمارس عليه ذكائه الخاص ليحصل على تنازل معين، ويصل لما يريد غالبا وقد يصل بغيرته للشك احيانا ..

الجدي والغيرة المدمرة 50%:

مواليد الجدي قليلا مايغارون ولكن أن وصلوا الى مرحلة الغيرة فهي غالبا تنقلب الى شك وتصبح مؤذية بشدة للعلاقة وتظهر القسوة واضحة في تصرفاتهم ..

الجوزاء الغيرة المزاجية 45%

غالبا لايهمها ولاتكترث وتجد الغيرة موضوع سخيف ولايهمها ولديها دائما ثقة في حياتها ولاتفكر في تضييع الوقت، ولكن عندما يكون مزاجها سيء قد تبدي بعض الغيرة بطريقة معينة ..

الدلو أكبر من أن يغار 40%

يبدو ان مواليد الدلو يجدون في الغيرة ضعف ولا يعطون الشريك فرصة حتى ليشعر بغيرتهم فهم لايهمهم الأمر والكبرياء لديهم يمنعهم من أن يظهروا الغيرة ..

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