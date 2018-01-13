الفنانون يطمئنون على شيري عادل بعد الحادث

اتصل عدد كبير من الفنانيين والفنانات بالفنانة شيري عادل للأطمئنان على حالتها بعد تعرضها لحادث كبير بسيارتها، وأدى لخضوعها تحت الملاحظة 24 ساعة في إحدى المستشفيات الكبيرة بالقاهرة، وفور عودة شيري لمنزلها تلقت إتصالات من يوسف الشريف ، منى زكي ، أحمد حلمي، أحمد السقا، محمد رمضان، لبلبه.

وطمأنت شيري أصدقائها على حالتها الصحية شيري تعرضت لعدد كبير من الكدمات سوف تجعلها تمكث في منزلها عدة أيام. وشيري كانت قد بدأت حياتها الفنية منذ الصغر وقدمت مجموعة من الأعلانات ثم قدمت مجموعة من الأعمال السينمائية كان أهمها حسن ومرقص مع عادل إمام وعمر الشريف، ثم قدمت مسلسلات مهمة منها لعبة إبليس ، بنات سوبر مات ، الحصان الأسود

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