الكشف عن صورة نانسي عجرم قبل 31 عامًا

​انتشرت أخيرًا، صورة للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تَظهر فيها قبل وبعد 31 عامًا، حيث أثارت هذه الصورة اعجاب المئات، لا بل الآلاف، وخير دليل على ذلك، التعليقات الهائلة التي حصلت عليها الاخيرة، معتبراً الجمهور بان جمالها كان رائعاً، ولا يزال بالرقة والعفوية والبراءة نفسها.

ودخلت نانسي قلوب الكثيرين، من خلال أعمالها الفنية اليوم، واطلالاتها المميزة، وأكانت في مشاركة الجمهور مراحل طفولتها، وتصدرت عجرم إستفتاءات العام الفنية واحتلّت المرتبة الأولى في سباقات نجمة العام، عن أفضل ألبوم غنائي “حاسة بيك” وأفضل أغنية خلال سنة 2017.

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