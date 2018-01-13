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حلمي بكر يهاجم برنامج “The Voice Kids” بقوة

Posted by on January 13, 2018 0 Comment
حلمي بكر يهاجم برنامج the voice kids بقوة

هاجم الموسيقار المصري ​حلمي بكر​ ​برنامج “The Voice Kids”​ مشيراً إلى أنه لا يقدم مواهب حقيقية، منوّهًا إلى أن الفنانين الذين نجحوا في سن الطفولة قلة، معتبراً أن الفنان المصري حمادة هلال الذي صعد نجمه بعمر الـ 16 عاماً هو بين هؤلاء القلة.

واعتبر حلمي أن الأطفال المشاركين في برامج المواهب يقلبون على النجومية دون تعلم أساسيات الغناء، مبيّنًا أنّ “برامج المواهب عليها أن تتعلم كيف تتعامل مع الطفل وتجعله يغني، ومن الأفضل لهؤلاء المشتركين أن يغنوا أغاني أطفال” .

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