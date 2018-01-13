فاتي جمالي في دبي من أجل حضور مهرجان “ضيافة”

لبت النجمة المغربية وملكة جمال العرب السابقة، فاتي جمالي، دعوة مهرجان “ضيافة”، الذي أقيم في دبي وكانت من ضمن الحاضرين، ويبدو أنها على أبواب التكريم في العام المقبل.

وأشارت فاتي في حديث لـ “العرب اليوم” إلى أن المناسبة تعني لها الكثير، وأن الأعمال الفنية الجيدة لابد أن تصل في النهاية إلى محطة التقدير التي تضيف إلى الفنان المزيد من العزيمة للتواصل مع المستقبل بالشكل المطلوب .

وأضافت : حاليًا أنا أمام العديد من العروض الفنية بعد التجارب العديدة التي خضتها في شهر رمضان الماضي على صعيد الدراما المغربية، والآن هناك خطوة اكبر نحو الدراما العربية المشتركة التي أرى نفسي من خلالها، مع العلم أنني في الماضي تلقيت مجموعة من العروض وكان تركيزي على المغرب وبفضل الله نجحت في مهمتي”، وتابعت : “اليوم أنا ممثلة بدرجة جيد جدًا بشهادة كبار الفنانين وهي ناحية تضعني أمام مسؤوليات كبيرة، وسوف أعمل على خدمة ذلك العنوان العريض بكل ما لدي من إمكانيات” .

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