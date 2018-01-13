محمد رياض يؤكّد أنّ الفنان أحمد زكي أقنع الجميع بشخصيتي ناصر والسادات في السينما

قدّم عدد كبير من الفنانيين شخصيات الرؤساء على مر التاريخ، وكان النصيب الأكبر لكل من الزعيمين جمال عبد الناصر وأنور السادات، حيث ظهر السادات أولًا في أعمال فنية قدمها مجموعة من النجوم منهم الفنان الراحل الكبير عبد الله غيث، في مسلسل “الثعلب” عام 1992، وأحمد عبد العزيز، في فيلم “حكمت فهمي”، مع نادية الجندي، بعدها تنقل مجموعة من النجوم لعمل هذه الشخصية منهم محمد نصر ، مفيد عاشور ، والفنان الكبير أحمد زكي في فيلم “أيام السادات”، أما شخصية جمال عبد الناصر فقدمها خالد الصاوي عام 1998 ثم مجدي كامل في مسلسل “ناصر” ثم أحمد زكي في “ناصر 56″، ورياض الخولي في مسلسل “أم كلثوم”، وأخيرا ياسر المصري في مسلسل “الجماعة الجزء الثاني” والذي نجح بها إلى حد كبير.

وأكّد الفنان محمد رياض، أنّ “الفنان أحمد زكي أقنعنا بناصر والسادات في العملين الذي قدمهما في السينما”، موضحًا أن هناك مجموعة من الفنانيين لم يسعفهم الحظ في عمل الشخصية بشكل كبير بسبب أن أدوار الزعماء في بعض الأعمال كانت فرعية، أما الفنان رياض الخولي فقال إنه كان يتمنى أن يقدم شخصية جمال عبد الناصر في عمل ضخم خاصة بعد مسلسل “أم كلثوم” وإعجاب المشاهدين به، لكن لم يجد من يتحمس إلى العمل، منوّهًا إلى أنه لا يستطيع أن يقدمه الآن بسبب تغيّر ملامحه للتقدم في العمر

وكشفت الفنانة لبلبة، أنها لم تستطع أن تتقبل أحد بعد الفنان أحمد زكي في شخصية الرئيس السادات، حيث أن زكي قدّم كل شيء عن الزعيم في مراحله العمرية المختلفة وأصبح فيلم “أيام السادات” من الأعمال السينمائية الباقية، موضحة أنّ النجم الأردني ياسر المصري، تألّق في دور عبد الناصر في “الجماعة” بشكل كبير، وهذا نجاح مبشر خلال السنوات المقبلة أن يظهر جيل أخر يقدّم مثل هذه الشخصيات بنجاح.

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