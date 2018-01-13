نجوى كرم تؤكد عدم وجود أي دعاوي قضائية ضد طارق أبو جودة

نفت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أن يكون هناك أي خلاف من الوزن الثقيل بينها وبين ابن شقيقتها ومدير أعمالها السابق طارق ابو جودة الذي قيل انه تولى الإشراف على أعمال الفنانة مايا دياب في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن موضوع الاتجاه بالخلافات نحو القضاء عار عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بأي صلة لا من قريب أو بعيد .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى “العرب اليوم”، أن الصلات بين أبوجودة و خالته النجمة مازالت مستمرة وحتى أن معظم أعمالها تمر عبر مكتبه رغم أن خاله طوني كرم عاد إلى واجهة الاحداث بعد أن ظهر مع نجوى كرم في اكثر من مناسبة، إلا أن هذا لا يعني أن طارق بات خارج الصورة تماماً وإنما ما جرى فعلاً هو أن إنشاء شركة اعلانات خاصة به في دبي جعله ينشغل في التأسيس إلى مستقبل خاص، لأن الفن اساساً لا امان له، لذا حصل نوع من الفراق الإيجابي دون أي قطيعة على الاطلاق .

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