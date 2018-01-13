وائل كفوري يشكر القائمين على مهرجان “ضيافة” بعد تكريمه

توجه الفنان اللبناني وائل كفوري، بالشكر إلى القائمين على مهرجان “ضيافة”، الذي أقيم في دبي بحضور حشد من الفنانين وأهل الإعلام والمجتمع، وقد تم تكريمه في المناسبة وكانت له مشاركة فنية.

وقال كفوري: “لكل مجتهد في الحياة نصيب، وأنا مؤمن أن محبة الناس كنز لا يفنى على الإطلاق، وبفضل الله املك مفاتيح ذلك الكنز الثمين، وعلى قناعة مطلقة أن الفن الجميل لا بد أن يكون له مساحة كبيرة تحت الضوء”، وأضاف : “في دبي التقي دائمًا بالوجوه الطيبة والخيّرة، واشعر أنني وسط أهلي وأصدقائي، واشكر كل من ساهم في الحفل التكريمي الذي أتمنى للقائمين عليه كل التقدم نحو الأمام” .

وكان وائل كفوري قد التقى بعدد كبير من الفنانين والإعلاميين في دبي، وقد بدت عليه الفرحة ولم يمانع التقاط الصور التذكارية معه، وبعد ساعة من الوقت غادر المناسبة شاكرًا الدكتور اللبناني ميشال ضاهر على جائزة التكريم التي خصه بها، ومن جهة أخرى مازال عقد الفنان اللبناني ساري المفعول مع شركة “روتانا”، ويبدو أن الأمور تتجه نحو الأفضل في حال استمرت تلك المؤسسة الإنتاجية على وضعها الحالي”.

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