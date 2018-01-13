​دينا وليلى علوي في حفلة “باروكة بارتي”

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستغرام”، صورا لمشاركتها في حفلة “بروكة بارتي”، بصحبة الفنانة ليلى علوي والعديد من النجوم.

ارتدت الفنانة دينا شعرا مستعارا “باروكة” تحمل اللون الذهبي، بينما اختارت الفنانة ليلى علوي باروكة باللون الأحمر، والتي لقيت إعجاب الجمهور على السوشيال ميديا.

يذكر أن الفنانة دينا تعاقدت مع المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز على المشاركة في بطولة حلقات الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”، الذي انطلق تصويره بالفعل منذ 8 أيام، لتنضم بذلك للفنانين محمد رياض ونشوى مصطفى وسيمون الذين تعاقدوا أيضا على المشاركة في هذا العمل خلال الأيام القليلة الماضية.​

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