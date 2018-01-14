إيرادات فيلم “عقدة الخواجة” تتجاوز مليوني جنيه خلال 5 أيام

يواصل فيلم “عقدة الخواجة” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد تفوّقه بشكل يومي في إيرادات شباك تذاكر الموسم، وذلك في 5 أيام منذ بدء طرحه في دور العرض السينمائي يوم 9 يناير/كانون الثاني الجاري لتتخطى إيراداته حاجز المليوني جنيه، وذلك وفقا لما أكدته غرفة صناعة السينما.

والفيلم بطولة الفنان حسن الرداد، وبيومي فؤاد، وماجد المصري، وهنا الزاهد، وسامية طرابلسى، ومن تأليف هشام ماجد وشيكو وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، وجاءت إيرادات أمس الجمعة وفقا لغرفة صناعة السينما على النحو التالي: فيلم (عقدة الخواجة) بقيمة 464 ألفا و822 جنيها، فيلم (طلق صناعي) بقيمة 422 ألفا و529 جنيها، في حين حقق فيلم (حليمو) نحو 22 ألفا و406 جنيهات.

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