إيناس كامل تدخل “التاريخ السري للكوثر” مع ليلى علوي

كشفت الفنانة الشابة إيناس كامل أنها تستعد هذه الأيام لتصوير فيلم “التاريخ السري للكوثر” وهو تأليف وإخراج محمد أمين، موضحة أنها سعيدة مع هذا المخرج المهم الذي قدم مجموعة من الأعمال الجيدة منها “فيلم ثقافي، ليلة سقوط بغداد”، مبينة أنها تتعاون في العمل مع الفنانة ليلى علوي والنجمة زينة، مشيرة إلى أنها سعيدة بعام 2017 بعد أن حققت نجاحًا في مسلسل “الحالة ج” مع أحمد زاهر وحورية فرغلي.

وبشأن رؤيتها للفن، أوضحت كامل أن الفن هو حياتها، لافتة إلى أنها بدأت مع الفنان نور الشريف في مسلسل “الدالي” وبعدها قررت ألا تقل عن ذلك المستوى في اختياراتها، مشيرة إلى أنها سعدت كثيرًا بالعمل مع الفنان يوسف الشريف منذ ثلاثة أعوام في مسلسل “لعبة إبليس”، حيث نوهت أن الشريف من الفنانيين المتميزين الذين تميزوا في الدراما من حيث أختيار أعمالهم والفنانيين الذين يعملون معه.

وبالنسبة لآخر أعمالها الدرامية هذه الأيام، أبرزت كامل، أنها تقرأ حاليًا مجموعة من السيناريوهات للاختيار فيما بينها، وعن مثلها الأعلى في التمثيل، أوضحت أنها تعشق الفنانة فاتن حمامة التي تعتبر أيكونه لأي فنانة تبدأ حياتها، وعن الرياضات التي تقوم بممارستها أشارت إلى أنها تحب رياضة المشي كثيرًا، مبينة أن أحب الأكلات إلى قلبها المحاشي والمكرونة والسمك والبيتزا، وأنها في الشتاء تأكل كثيرًا ولكنها تقوم بحرق السعرات الحرارية من أجل أن تحافظ باستمرار على رشاقتها .

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