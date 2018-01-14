السنيورة استنكر متفجرة صيدا: على الجميع التنبه لخطر ما تمارسه اسرائيل وادواتها من أجل بث الفتنة

علق رئيس كتلة “المستقبل” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، على “العمل الارهابي الذي استهدف القيادي في حركة حماس محمد حمدان في صيدا”، بتصريح قال فيه: “ندين ونستنكر بشدة هذه الجريمة الارهابية التي استهدفت قياديا في حركة حماس، واستهدفت بالصميم الأمن في لبنان وفي صيدا بهدف النيل من الاستقرار الذي حققته المدينة على مدى السنوات القليلة […] أقراء المزيد من المصدر