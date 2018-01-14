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توضيح إلحاقي حول ملابسات تعرض مدير مكتب اللواء ريفي لإطلاق نار في مدينة طرابلس

Posted by on January 14, 2018 0 Comment

صـــــدر عــــن الـــمــــديــــريــــة العــــامــــة لـــقـــوى الامــــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العـــامـة البــــــلاغ التالـــــي: إلحاقا لبلاغنا السابق الصادر بتاريخ 10/1/2018، حول حادثة تعرّض مدير مكتب اللواء اشرف ريفي، عمر البحر، لإطلاق نار في مدينة طرابلس. يهم هذه المديرية العامة ان توضح ما يلي : أولاً: فور حصول الحادث باشرت شعبة المعلومات بإجراء التحريات المكثفة بغية جلاء […] أقراء المزيد من المصدر

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