توضيح إلحاقي حول ملابسات تعرض مدير مكتب اللواء ريفي لإطلاق نار في مدينة طرابلس

صـــــدر عــــن الـــمــــديــــريــــة العــــامــــة لـــقـــوى الامــــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العـــامـة البــــــلاغ التالـــــي: إلحاقا لبلاغنا السابق الصادر بتاريخ 10/1/2018، حول حادثة تعرّض مدير مكتب اللواء اشرف ريفي، عمر البحر، لإطلاق نار في مدينة طرابلس. يهم هذه المديرية العامة ان توضح ما يلي : أولاً: فور حصول الحادث باشرت شعبة المعلومات بإجراء التحريات المكثفة بغية جلاء […] أقراء المزيد من المصدر