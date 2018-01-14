دينا فؤاد بشكل جديد في “3 ورقات” وتشارك في “قرمط بيتقرمط”

كشفت الفنانة دينا فؤاد، عن انضمامها لأسرة مسلسل “3 ورقات” الذي يقوم ببطولته محمد رحب ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وقالت إنها تحمست لهذا العمل بشدة الذي يقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها في رمضان الماضي، مؤكدة أن السيناريست باهر دويدار يقوم بكتابة حلقات العمل الذي من المقرر البدء في تصويره آخر الشهر الجاري.

وأوضحت فؤاد، في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، أن مخرج المسلسل سميح النقاش، بدأ في معاينة أماكن التصوير المختلفة، وعقد جلسات عمل مع الأبطال، وعلى مستوى السينما، أشارت إلى أنها تشارك في بطولة فيلم “قرمط بيتقرمط” مع الفنان أحمد آدم، والتي تجسد من خلال الفيلم شخصية صحافية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث التي تسعي فيها للكشف عن خاطفي ابنة دكتورة الإعلام الشهيرة والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر، والفيلم يشارك في بطولته وليد فواز وانتصار وبيومي فؤاد، وتأليف الراحل عبدالله حسن وإخراج أسد فولادكار.

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