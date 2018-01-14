فيلم ” عقدة الخواجة ” لحسن الرداد يتربع على عرش إيرادات الموسم

يواصل فيلم “عقدة الخواجة” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد تفوقه بشكل يومي في إيرادات شباك تذاكر الموسم , حيث يتربع الرداد بـ “عقدة الخواجة ” على عرش إيرادات موسم منتصف العام ويتصدرالمركز الأول ,وذلك طبقًا لما تعلنه غرفه صناعة السينما بشكل يومي , والتي تؤكد إحتلال “عقدة الخواجة ” للمركز الأول على مدار ستة أيام عرض منذ طرحة بدور العرض .

وتقترب إيرادات عقدة الخواجة من المليون الثالث بعدما حقق السبت ايرادات وصلت لـ 332,199 ألف جنية

يذكر أن فيلم “عقدة الخواجة” تم طرحة بجميع دور العرض المصرية 9 كانون الثاني /يناير الجارى وحقق إقبالا جماهيريا يتزايد بشكل يومى ملحوظ .

و يشارك في بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، بيومي فؤاد وماجد المصري وسامية الطرابلسي وهنا الزاهد وآخرون، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكي، وإخراج بيتر ميمي

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