ماجد الكدواني سعيد بردود الفعل على”طلق صناعي”

كشف الفنان ماجد الكدواني، سعادته بعرض أحدث أعماله السينمائية “طلق صناعي” في دور العرض السينمائية، مشيرًا إلى أنه تلقى ردود فعل فوق المتوقعة عند عرض الفيلم في مهرجان دبي الفترة الماضية وكذلك أكثر من رائعة وخيالية عقب عرضه في دور العرض السينمائية، مؤكدًا أن جميع المشاركين في الفيلم بذلوا مجهودًا كبيرًا جدًا وأقصى ما في وسعهم في تصوير الفيلم .

وأعلن الكدواني، في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، أنه استمتع جدًا بالعمل مع الفنانة حورية فرغلي في فيلم”طلق صناعي” الذي يشارك في بطولته مجموعة مميز من الفنانين منهم مي كساب ومصطفى خاطر وسيد رجب وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه داخل السفارة الأميركية في القاهرة، حيث يذهب عددًا من المواطنين لاستخراج الأوراق اللازمة للسفر والهجرة إلى الولايات المتحدة، بينهم زوجين هما ماجد الكدواني وحورية فرغلي اللذان يخططان لاستغلال وجودهما على أراضِ أميركية بحكم القانون كي تضع الزوجة طفلًا ينال الجنسية ويمنحها لهما، لتنقلب الأمور بعدما يحدث شجار وتطلق أعيرة نارية فيظن البعض أنه يتم احتجاز رهائن.

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