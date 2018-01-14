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نشوى مصطفى تُجسّد شخصية “بدوية” في “الأب الروحي 2”

Posted by on January 14, 2018 0 Comment
نشوى مصطفى تُجسّد شخصية بدوية في الأب الروحي 2

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”.

وأوضحت نشوى مصطفى، خلال تصريح خاص لها مع “العرب اليوم”: “العمل مميّز للغاية والدور الذي أقدّمه لم أقم به من قبل إذ أجسّد دور فتاة بدوية من “سيناء”، ولا يمكن أن أصرح بأكثر من ذلك لكن أعد المشاهد بمفاجأة قوية”.

يُذكر أن آخر أعمال نشوى كانت مسرحية “سيلفي مع الموت”، وهي من تأليف نشوى مصطفى وملابس دينا فتحي وديكور أحمد حشيش وإشراف عام أحمد السيد وإضاءة أبوبكر الشريف وألحان خالد داغر وإخراج محمد علام.

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