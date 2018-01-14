5 فضائح وراء شهرة رانيا يوسف

تصدرت الفنانة “رانيا يوسف” مؤشرات البحث العالمية “غوغل” في مصر، أثناء الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها في برنامج مع الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” لايف من الدوبلكيس، ولكن يضاف هذا البرنامج في خطوات عديدة، تعد هي السبب المباشر لشهرة “رانيا” حتى سطوع نجمها في سماء الوسط الفني المصري والعربي نستعرضها في السطور التالية.

-خطف محمد مختار من نادية الجندي

ارتبطت الفنانة رانيا يوسف في بداية حياتها الفنية بالمنتج محمد مختار، ورغم فارق السن الكبير بينهما رفضت رانيا كل الاتهامات التي وجهت إليها بأنها تزوجته لمصلحتها، واستمرت معه حوالي 12 عامًا، وأنجبت ابنتيها نانسي وياسمين.

وبرغم أن “محمد مختار” كان متزوجًا من الفنانة الكبيرة “نادية الجندي” سابقا، إلا أنه إنفصل عنها وتزوج من “رانيا”، وفي عام 2011 فاجأت رانيا يوسف الجميع بخبر طلاقها من مختار ولم تذكر أي تفاصيل حينها، وقالت إنهما سيظلان أصدقاء، ولكن كل ذلك انهار فور إعلان رانيا زواجها الثاني.

وكانت المفاجأة التي أعلنتها بعد زواجها الثالث حين قالت عن “مختار” للمرة الأولى عن أسباب طلاقها منه بإنه بخيل ولا ينفق على بناته، ودخلت معه ساحات القضاء للحصول على نفقة مرضية تجعلها تستطيع الإنفاق عليهما.

-خطفت دور يسرا

إستطاعت “رانيا يوسف” أن تخطف دور للفنانة “يسرا” كان في الفيلم الشهير “زهايمر” وكانت ستقوم يسرا بتجسيد دور “حماة” أحد إبني الزعيم “عادل إمام” في الفيلم، على أن يكون دور الزوجة صغيرا ومهمشا، ولكن إعتذار مفاجئ من “يسرا” جعل دور الزوجة يكبر لصالح “رانيا” ويكون أكثر تأثيرا في الأحداث التي ظهرت فيها للمرة الثانية مع الزعيم.

-الشرطة تخلصها من زوجها الثاني

غلطة رانيا الكبرى كما تقول عنها هي تسرعها في الزواج من “كريم الشبراوي” الذي ادعى أنه رجل أعمال فأخذ نقودها ونصب عليها، وورطها في قضية وهمية، وظلت “رانيا” تعاني شهور حتى حصلت على الطلاق، ورفعت عليه العديد من القضايا بعدما اكتشفت زيفه.

وكانت أقسام الشرطة وعديد من المحاضر شاهدا على خلافات “رانيا” مع زوجها الثاني “كريم”، وهي ضمن الفضائح التي جعلتها تتصدر الصفحات الفنية والمواقع المعنية بأمور الفن ايضا، وبرغم أنها فضائح إلا أنها كانت دافعا لوجودها على الساحة بلا أعمال فنية.

-الشبشب والشماعة

إعتمدت “راينا” في تصريحاتها مع الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” على التصريحات غير المتوقعة، حيث قالت أن والدتها كانت تؤدبها في الصغر بالشبشب والشماعة التي كسرتها عليها أكثر من مرة، كما قالت أنها لو كانت رجلا لتزوجت من “منى زكي” لأنها تراها “ليدي”، وكلها تصريحات فاضحة من شأنها الشهرة وجذب الإنتباه فقط.

-التجاهل في الحفلات

تتعمد “رانيا” أن تصنع تجاهلا زائفا نحو بع ضالفنانات الكبار لجذب الإنتباه ايضا، وبالطبع تتصدر كثير من المواقع الفنية بسبب الخلافات التي تصنف ضمن فئة الفضائح، وكان آخرها تجاهلها المتعمد نحو الفنانة الكبيرة “نادية الجندي” أقراء المزيد من المصدر