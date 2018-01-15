“أبو العروسة” أول عمل درامي يتناول المباراة التاريخية بين مصر والكونغو

تناولت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “أبو العروسة” بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، مباراة تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 2018، في روسيا، بعدما فازت مصر على الكونغو بهدفين مقابل واحد، وبذلك يعد “أبو العروسة” أول مسلسل يتناول تلك المباراة التاريخية التي شاهدها الملايين، وانتظرها المصريون والعرب لتجديد حلم تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم.

وبدأت الحلقة، بمشهد في منزل سيد رجب، جمع بين زوجته سوسن بدر، وشقيقتها نرمين الفقي، وبناتها الثلاث، حيث كانت الوسطى -كارولين عزمي- تشاهد المباراة، وتركت دراستها بالرغم من أنها في الثانوية العامة، وأكدت لوالدها على أهمية ذلك اللقاء للمصريين، ومن ثم أخبرتها الكبرى -ولاء الشريف- أنها تشاجرت مع عريسها -محمود حجازي- أثناء اتفاقهما على موعد مقابلة والدها.

والمشهد الثاني كان من “قهوة شعبية” جلس عليها سيد رجب وأبنائه، والجيران، لتتداخل القصص الحياتية للجماهير المنتظرة لمشاهدة المباراة على “القهوة” ويفاجئ محمود حجازي سيد رجب، وهو مقبل عليه ليتفق معه على موعد زيارته في المنزل ليطلب يد ابنته، وفي مقهىً آخر “كافيه” كانت رانيا فريد شوقي، وتامر فرج، وابنتهما وأحمد صيام وزوجته صفاء الطوخي -أهل العريس- وأصدقائهما في مقهىً آخر، وكذلك صورة الشارع وهو فارغ تمامًا، في إشارة إلى أن الجميع يشاهد المباراة، لتتناول الحلقة أغلب الأماكن التي شاهد فيها الجمهور المباراة.

وظهرت في الحلقة علامات الأمل، والترقب، واليأس، ثم الفرحة، التي ملأت قلوب المصريين جميعًا بعد الفوز في الثواني الأخيرة، حتى سوسن بدر التي لم تكن تهتم بالمباراة، فهي ليست مشجعة رياضة، احتفلت مع بناتها وشقيقتها بذلك الفوز العظيم، وكان محمد صلاح بطل حلقة المسلسل، كما كان نجم المباراة، حيث ظل الجميع يردد اسمه تشجيعًا له من وراء الشاشة، ليسجل هدفي التأهل اللذان صنعا فرحة المصريين.

و”أبو العروسة” من إنتاج شبكة قنوات dmc، والمشرف على المحتوى الدرامي بالشبكة، الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس قناة dmc دراما، والمنتج المُنفذ “سكوير ميديا” للمنتجين منى قطب وإبراهيم حمودة، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ومحمد عادل، محمود حجازي، ولاء الشريف، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ومهندسة الديكور هند حيدر، ومدير الإضاءة أحمد عبدالعزيز.

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