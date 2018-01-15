الرياشي اثر انتهاء الاجتماع في مقر الوطني الحر: المواضيع ستستكمل لحماية المصالحة بعيدا عن الخلافات

اعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي، اثر انتهاء الاجتماع مع وزير الخارجية والمغتربين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان، في المقر العام ل”التيار” في سن الفيل، ان “الزيارة أتت إستكمالا لزيارة معراب، والمواضيع ستستكمل لحماية المصالحة بعيدا عن الخلافات”. واشار الى ان “الوزير باسيل أكد على العلاقة مع القوات وأصر على المشاركة والتوازن، […] أقراء المزيد من المصدر