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جان عزيز: مرسوم الأقدمية نافذ مشروع.. دمج المراسيم يقف على أبواب بعبدا واحتمالات التفاهم تتقلص

Posted by on January 15, 2018 0 Comment

تتقلص احتمالات التفاهم السياسي في بيروت على الحلول المطروحة، لأزمة مرسوم أقدمية ضباط الدورة 1994 في الجيش، ومثلها عقدة الاصلاحات المفترضة، لقانون الانتخابات الجديدة، ومع بدء العد التنازلي لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في التاسع عشر من هذا الشهر، وبالتالي بدء سريان المُهل الانتخابية الحتمية الأخرى، تحفظ الرئيس ميشال عون على مشروع الحل الذي اقترحه […] أقراء المزيد من المصدر

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