شيرين رضا تنشر صورها بفستان من اللون”الأحمر”على “انستغرام”

عبرت الفنانة شيرين رضا عن حبها لـ اللون الأحمر في أحدث جلسة تصوير خضعت لها وكشفت عنها عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات”انستغرام””.

ونشرت شيرين صور عدة لها من الجلسة، ظهرت خلالها بإطلالة مميزة مرتدية فستان من اللون الأحمر، وكتبت عليها قائلة “في عشق الأحمر” ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شرين رضا فيلم “فوتو كوبي”، الذي يعرض حاليًا في السينما، ويشاركها البطولة محمود حميدة، وعلي الطيب، وأحمد داش، تأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري.

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