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شيرين رضا تنشر صورها بفستان من اللون”الأحمر”على “انستغرام”

Posted by on January 15, 2018 0 Comment
شيرين رضا تنشر صورها بفستان من اللونالأحمرعلى انستغرام

عبرت الفنانة شيرين رضا عن حبها لـ اللون الأحمر في أحدث جلسة تصوير خضعت لها وكشفت عنها عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات”انستغرام””.

ونشرت شيرين صور عدة لها من الجلسة، ظهرت خلالها بإطلالة مميزة مرتدية فستان من اللون الأحمر، وكتبت عليها قائلة “في عشق الأحمر” ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شرين رضا فيلم “فوتو كوبي”، الذي يعرض حاليًا في السينما، ويشاركها البطولة محمود حميدة، وعلي الطيب، وأحمد داش، تأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري.

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