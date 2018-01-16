الرياشي: العلاقة بين تيار المستقبل والقوات صريحة وشفافة وس س تحمي البلد وسيادته والجمهورية

اكد وزير الاعلام ملحم الرياشي في حديث الى قناة “المستقبل”ان “العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية صريحة وفيها الكثير من الشفافية، وكانت هناك مقاربتين متباعدتين تقريبا من المعطيات ، قربنا كثيرا وجهات النظر للوصول إلى مساحة مشتركة بين الطرفين، ولكن لا يوجد خلفيات أو نوايا من أي طرف ضد الطرف الثاني, وكما يقال باللبناني ينوي […] أقراء المزيد من المصدر