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الرياشي: العلاقة بين تيار المستقبل والقوات صريحة وشفافة وس س تحمي البلد وسيادته والجمهورية

Posted by on January 16, 2018 0 Comment

اكد وزير الاعلام ملحم الرياشي في حديث الى قناة “المستقبل”ان “العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية صريحة وفيها الكثير من الشفافية، وكانت هناك مقاربتين متباعدتين تقريبا من المعطيات ، قربنا كثيرا وجهات النظر للوصول إلى مساحة مشتركة بين الطرفين، ولكن لا يوجد خلفيات أو نوايا من أي طرف ضد الطرف الثاني, وكما يقال باللبناني ينوي […] أقراء المزيد من المصدر

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