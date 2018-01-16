الفنان أحمد السقا يؤكد أنه يحترم الرئيس السابق مرسي في “سري للغاية”

أصدر الفنان، أحمد السقا، بيانًا صحافيًا نشره عبر صفحته العامة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، يكشف حقائق مغلوطة بشأن، فيلمه المنتظر “سري للغاية”، واوضح السقا من خلال البيان انه يحترم جميع الفصائل السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا على ان الفيلم يأتي في سياق تاريخي ورصد لحقبه تاريخية مهمه في مصر، وان الفيلم يتناول الجميع بما فيهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بكل احترام وحياد.

وأضاف السقا في بيانه، انه سمع ما لايرضيه من سباب لشخصة ولزملائة في العمل، ودعا الجميع بالتحلي بالصبر حتى ظهور العمل إلى النور، وعدم التسرع في الحكم، مشيرا انه سامح الجميع رغم ماناله من الفاظ هو واسرته خارج المعقول، وجاء نص البيان كالتالي:

منذ ايام قليله انتشرت الصور الصماء على صفحات السوشيال ميديا… لى ولبعض الزملاء المحدودين…وبالطبع نلت قدر عظيم من التجاوزات وصلت الى حد السب بال…… وابويا وامي وعيالي وعد ولا حرج وعموما انا مسامح ولكن ليست هذه هي القضيه ان تسبني او اسبك لخلاف على شئ لم يظهر بعد وبعدين تقوللي أو اقوللك ان اسف وحقك عليه ….الخ الخ الخ…

ولكن اسمحوا لي اصدقائي او من اهانوني من اصدقائي ولاول مره فحياتي اكلم على منتج لم ينته ولم يظهر للنور…باختصار شديد انا وزملائي عاملين فيلم اسمه سري للغايه يؤرخ لحقبه زمنيه مررنا بها جميعا لتوضيح حقائق للمصريين وليس معنى كلامى اننا نسخر من فكر او من جماعه او من رئيس شئنا ام ابينا فقد كان رئيسا لمصر واعنى دكتور مرسى …اما عن نفسى فاجسد بالفعل شخصية لواء السيسي والذي اصبح وزيرا للدفاع ثم رئيسا لجمهورية مصر العربيه …اي نعم لا اصل لكل هذه المراحل في العمل واعنى تدرج وظيفى ولكن لى الشرف وبالطبع واكرر بالطبع لى وجهة نظر…ولكى لا اطيل عليكم.

وأضاف “كلامى هنا للمتربصين او لمن يختلفون مع الرئىس الحالى او للى عايزيين يختلفوا وخلاص او لاعضاء الجماعه او للثوار واصحاب الايديولجيات… استعجلتو ف الحكم على فيلم مهذب انصف الجميع واعطى الجميع حقه بما فيهم دكتور مرسى وتعرض للشخصيات السلبيه بمنتهى الادب ولم يستغل عيوبها الحقيقيه ليكسب شرائح عده قد يكون منهم من صدقوا هذه العيوب…باختصار يا ساده انا بحب مصر ومش ((مطبلاتى))وقسما بربي لم اسمح وزملائى بالتجريح …عرضنا حقائق ووجهات نظر ولكم الحكم ومن حقكم الخلاف اذا قدر لي العمر وخلصت الفيلم انا وزملائى….بس للاسف واحد حب يعمل سبق عمله غلط…ومش ده اللى مزعلنى..اللى مزعلنى انى اكتشفت شتايم ماكنتش ف القاموس…عموما عن شخصى انا مسامح”

وتابع “واقسم بالله كل ما ذكرت حقيقه وباقولها تانى وتالت فوقيه وفوقيكم رب العزه …وانا مش مكلف ولا حد ضاغط عليه ولا سمحت باهانة اى شخصيه احتراما لاسرهم ولنفسى أقراء المزيد من المصدر