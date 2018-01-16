النجمة العالمية ليندسي لوهان تثير الجدل بسبب إعلانها إسلامها

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن إعلان الممثلة العالمية ​ليندسي لوهان​ إسلامها، حيث ربط البعض ذلك من خلال إقامتها لفترة طويلة في منطقة الشرق الأوسط ولاسيما دبي. وبعد إنتشار مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن علاقتها مع الإسلام حيث أشارت فيه إلى أن صديقها السعودي كان أحد أسباب إنتمائها لهذا الدين.

ومما زاد هذا الإعتقاد مؤخراً وأكده هو إضافة لوهان إلى سيرتها الذاتية عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عبارة “السلام عليكم”.

وعلى صعيد آخر كانت كشفت مؤخراً لوهان عن العديد من مشاريعها المستقبلية خلال هذا العام، منها إطلاق ماركة أحمر شفاه جديدة في دبي كما أنها تريد تصميم جزيرة خاصة في دبي وستسميها “جزيرة لوهان”. كما كشفت عن تخطيطها لتصوير فيلم في السعودية، الذي يحكي قصة مصوّرة أميركية تترك زوجها في أميركا وتنتقل للعيش في الرياض وسيكون عنوانه “frame”.

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