حقيقة ترشح الفنانة سما المصري للانتخابات الرئاسية في مصر

أثارت الفنانة المصرية سما المصري الجدل مؤخرا على خلفية تداول أنباء عن ترشحها للانتخابات الرئاسية في مصر.

وكتبت سما عبر “إنستغرام”: “شعب مصر العظيم.. أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الانتخابي قريبًا.. حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها”، كما نشرت صورة ساخرة من ترشحها وعلقت عليها: ”طيب القلش والسف دا عليا من أولها كده؟؟؟”.

هذا وقد لاقى هذا الموضوع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على بعض البرامج التلفزيونية.

أقراء المزيد من المصدر