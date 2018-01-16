قصة توقيف المخرج اللبناني سعيد الماروق في التشيك

كشفت معلومات خاصة أن المخرج اللبناني سعيد الماروق تم توقيفه في مطار “براغ” خلال انتقاله إلى هناك لتصوير فيديو كليب للفنان العراقي ماجد المهندس، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن الإنتربول الدولي كانت لجأت إليها المدعوة باب عطوي في دعوى أقامتها ضده نتيجة خلافها معه على مشروع كانت أسهمت بتمويله، وفجأة قررت استعادة أموالها بعد أن كان الماروق اشترى عقارا في منطقة الجناح في بيروت لإنجاز أضخم استوديو في الشرق الأوسط.

وقالت المعلومات لـ”العرب اليوم” إن مذكرة الإنتربول سقطت في لبنان بعد أن تم الدخول في صراع قضائي داخل أروقة المحاكم مع عطوي التي لم تربح الدعوى بعكس ما أكدت الإثنين، عبر أحد المواقع الإلكترونية والحقيقة أن قضيتها عالقة في القضاء اللبناني لأن الماروق كشف عن نيته إنهاء ملف الشراكة معها خلال المرحلة الماضية، وهناك العقار ما زال موجودا وفي حال أرادت مالها عليها بالحصول عليه كي تتوقف عن استخدام القانون من أجل غايات خاصة.

وتفيد المعلومات بأن عطوي رفعت دعوى في الإمارات أيضا بالتزامن مع الدعوى في بيروت، ويبدو أن هناك نية لدى السلطات في براغ لترحيل الماروق إلى أبوظبي كون هناك حكم غيابي صدر بحقه بالحبس عام.​

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