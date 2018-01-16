مصطفى فهمي يُؤكّد ضرورة المشاركة في احتفال مدينة الإنتاج

عبّر الفنان الكبير مصطفى فهمي عن سعادته بما شاهده مِن تطوّر في الشعب المصري، موضحا أنّ أكثر ما لفت نظره أن المصريين والعرب أصبحوا أكثر نضجا وفهما ووعيا، فأصبحوا يدركون أن القوة الناعمة المتمثلة في الفن هي التي ستكون لها الكلمة العليا في مواجهة كل التحديات التي تواجه الوطن العربي.

وأضاف مصطفى فهمي، خلال حوار له مع “العرب اليوم”، أنه سعيد لما وجده من نضوج وتطوير في تنظيم مهرجانات السينما، سواء مهرجان الجونة أو القاهرة أو مهرجان الإسكندرية، مشيرا إلى أنه سعيد أيضا بحضور مثل هذه الفعاليات التي تزداد تألقا مع حضور النجوم، مؤكدا أنه حرص على حضور الاحتفال بعيد ميلاد مدينة الإنتاج الإعلامي العشرين.

وأوضح مصطفى فهمي أنه رأى أنه من الضروري المشاركة في احتفال مدينة الإنتاج، مشيرا إلى أنه دائما ما يشاهد الأعمال الفنية العالمية، مؤكدا أن الدول العربية لا تقل عن الدول الغربية في الأعمال الفنية بل هناك مجموعة من الأعمال تتفوق كثيرا على أعمال أميركية وأوروبية وتركية وهندية.

وأكد أن الدول العربية تكاتفت وأنتجت الكثير من الأعمال المميزة بكبار النجوم، وبالتالي نستطيع أن نقول إن الأنسان العربي يستطيع تغيير واقعه بالفكر والابتكار، متمنيا أن يعيش العالم في سلام دائم خلال العام الجديد والأعوام المقبلة.

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