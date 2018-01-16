معتصم النهار على وشك اللقاء مع هيفاء وهبي

كشف الممثل السوري معتصم النهار أنه سعيد جداً بالتكريم الذي حصل عليه في بيروت من قبل شركة ” نوري ميديا ” والإعلامي مازن نوري بحضور حشد من أهل الإعلام والفن والمجتمع في فندق فينسيا، وأشار إلى أن أي تقدير يضيف إلى الممثل الكثير من الإيجابيات كونه نابع من محبة الآخرين و إنصافهم لفنه وقال : “أشكر القيمين على تلك المبادرة وبالتأكيد الناس لهم الفضل الكبير في تلك الحفاوة التي واكبت الفن الذي أقدمه”.

في المقابل اكد معتصم في تصريح إلى “العرب اليوم” أنه وخلال وجوده في دبي تلقى عرضاً للقيام ببطولة مسلسل درامي إلى جانب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وأوضح أن العرض كان شفهياً في تلك المرحلة، ومن الممكن أن يتحول إلى واقع ملموس في أي مرحلة مقبلة وقال: “التعاون ممكن في حال توفرت المعطيات اللازمة” , ومن جهة أخرى أقوم حاليا بتصوير مسلسل “فرصة أخيرة” “إلى جانب عدد كبير من النجوم أبرزهم دارين حمزة وجيني اسبر وآخرين وهناك دراسة لمسلسل “طوق البنات” الجزء الخامس.

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