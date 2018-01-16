​منتهى الحب بين أحمد سعد وسمية الخشاب في ربوع لبنان

شارك الفنان المصري أحمد سعد جمهوره في صور جديدة له مع زوجته الفنانة سمية الخشاب عبر موقع “إنستغرام”.

ويقضي أحمد سعد وسمية الخشاب إجازة في أحد الأماكن الثلجية في لبنان، وظهر في واحدة من الصور وهو يحملها ويضحك، وعلق قائلا: “الحياة حلوة وإنت بتحب مراتك”

ونشر سعد صورا أخرى وهو يتزلج مع زوجته، بينما اعتبر الجمهور أن هذه الصور مستفزة، وأنه لا ضرورة من نشرها، وقال آخرون إن سعد يحاول أن يضايق زوجته السابقة الفنانة ريم البارودي.

يُذكر أن هناك عددا من التصريحات المتبادلة بين ريم وسمية والتي هاجمت فيها كل منهما الأخرى واتهمتها بالكذب والسعي للشهرة عبر حسابها.​

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