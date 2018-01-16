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50 ألف ليرة تركية مصروف فهرية أفجين الشهري

Posted by on January 16, 2018 0 Comment
50 ألف ليرة تركية مصروف فهرية أفجين الشهري

قدّم النجم التركي بوراك أوزجفيت هدية ثالثة لزوجته الممثلة التركية ​فهرية أفجين​، عبارة عن بطاقة ائتمان بنكية خاصة بها قرّر أن يودع فيها شهرياً مبلغ “50” ألف ليرة تركية أي ما يساوي “13 ” ألف دولار أمريكي كمصروف شخصي لها بحسب الصحف التركية.

ورفضت فهرية، أخيرًا، العديد من الأعمال الفنية من أجل الإستمتاع بالعام الأول لزواجها، وترتيب منزليّ الزوجية في تركيا وألمانيا، ولتحقيق حلم الأمومة التي تنتظرها بشغف، وراك أوزجيفيت لديه مدخول سنوي كبير جداً يسمح له بتقديم هدايا ومفاجآت ثمينة لزوجته، فهو قد تقاضى “90” ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة من مسلسله الأخير “الحب الأعمى” الذي عرض في موسمين كاملين، كما تقاضى “5 ” ملايين ليرة تركية أي ما يساوي ” مليون وربع مليون دولار عن فيلمين إعلانيين في عام 2017.

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