خطوبة باريس هيلتون وخاتمها المُقدَّر بمليونَي دولار

أعلنت باريس هيلتون عن خطبتها على حبيبها الممثل الأميركي كريس زيلكا عبر “إنستغرام” من خلال مجموعة من الصور الرومانسية، وذلك بعد قصة حب عاطفية جمعت بينمها لأكثر من عامين.

بدى على ملامح الثنائي مزيج متناغم من الفرح والسعادة لتحقيق حلمهما، كما كشفت باريس هيلتون عن خاتمها الألماسي للخطوبة الذي صممه له حبيبها كريس بنفسه على شكل دمعة، والذي يقدر قيمته بمبلغ 2 مليون دولار أميركي.

نشرت الفنانة باريس هيلتون صورا عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” وحبيبها الممثل كريس زيلكا يعرض عليها الزواج، وظهرا وهما يرتديان ملابس التزلج أثناء وجودهما في ولاية كولورادو وكريس يعرض الزواج على حبيبته باريس هيلتون بطريقة رومانسية للغاية، فوافقت باريس على الفور.

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