آخر الأخبار
Home » فنون » فاتي جمالي تنتقل من دبي إلى المغرب بعد رحلة عمل طويلة

فاتي جمالي تنتقل من دبي إلى المغرب بعد رحلة عمل طويلة

Posted by on January 17, 2018 0 Comment
فاتي جمالي تنتقل من دبي إلى المغرب بعد رحلة عمل طويلة

تنتقل ملكة جمال العرب السابقة و الممثلة المغربية فاتي جمالي من دبي إلى المغرب بعد رحلة عمل دامت لأسابيع، و من المقرر أن تتفرغ في الوقت الحالي لدراسة عدد من النصوص الدرامية التي طرحت عليها و معظمها يصب في خانة الأعمال العربية المشتركة، وكشفت مصادر مطّلعة أنّ هناك إمكانية لأن تحضر النجمة الشابة إلى لبنان للقاء المنتج صادق الصباح خلال التحضيرات للمباشرة بتصوير مسلسل ” الهيبة 2 ” و حتى الآن لا توجد معطيات مؤكدة حول المشاركة من عدمها لكن من الواضح أن ثمة فرص إيجابية تؤهل جمالي لخوض مثل تلك المغامرة المهمة على المستوى الدرامي .

ونفت فاتي أن تكون قد قررت احتراف الغناء و أشارت إلى أن العملية أتت في الماضي على سبيل الهواية ليس اكثر و لم تستمر في تعزيزها لأن أهدافها تصب في خانة التمثيل بشكل كبير، وأوضحت أن الأعمال المقبلة ستكون أكثر عمقاً و انتشاراً خصوصاً على صعيد المسلسلات العربية المشتركة التي ستتعاقد للمشاركة في بعضها قبل حلول السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل .

أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com