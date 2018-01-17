فاتي جمالي تنتقل من دبي إلى المغرب بعد رحلة عمل طويلة

تنتقل ملكة جمال العرب السابقة و الممثلة المغربية فاتي جمالي من دبي إلى المغرب بعد رحلة عمل دامت لأسابيع، و من المقرر أن تتفرغ في الوقت الحالي لدراسة عدد من النصوص الدرامية التي طرحت عليها و معظمها يصب في خانة الأعمال العربية المشتركة، وكشفت مصادر مطّلعة أنّ هناك إمكانية لأن تحضر النجمة الشابة إلى لبنان للقاء المنتج صادق الصباح خلال التحضيرات للمباشرة بتصوير مسلسل ” الهيبة 2 ” و حتى الآن لا توجد معطيات مؤكدة حول المشاركة من عدمها لكن من الواضح أن ثمة فرص إيجابية تؤهل جمالي لخوض مثل تلك المغامرة المهمة على المستوى الدرامي .

ونفت فاتي أن تكون قد قررت احتراف الغناء و أشارت إلى أن العملية أتت في الماضي على سبيل الهواية ليس اكثر و لم تستمر في تعزيزها لأن أهدافها تصب في خانة التمثيل بشكل كبير، وأوضحت أن الأعمال المقبلة ستكون أكثر عمقاً و انتشاراً خصوصاً على صعيد المسلسلات العربية المشتركة التي ستتعاقد للمشاركة في بعضها قبل حلول السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل .

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